В бедственном состоянии находится дорога к старому кладбищу в Больших Перемерках в Твери

Дорога размыта осадками и изъедена огромными ямами. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Дорога к старому погосту в Больших Перемерках, что ведёт мимо приюта для животных «Love animals», совершенно разбита. На легковом автомобиле там практически невозможно проехать: грунтовая дорога размыта осадками и изъедена огромными ямами.

Колёса большегрузов, чей поток по данному участку нескончаем, настолько разбили хлипкую дорогу, что в одной из ям запросто можно оставить колесо.

Отметим, по этой же дороге приходится ездить не только посетителям старого кладбища, но жителям располагающихся неподалёку домов.

В администрации Твери оперативно отреагировали на новость «КП»-Тверь» о состоянии дороги и сообщили следующее: «Объект улично-дорожной сети на участке от Московского шоссе до лицея № 40 в деревне Большие Перемерки планируется включить в перечень объектов, подлежащих ремонту в текущем году. В прошлом году на этом участке были проведены работы по приведению в нормативное состояние системы водоотведения, при наличии необходимого финансирования дорогу отремонтируют».

по этой же дороге приходится ездить не только посетителям старого кладбища, но жителям располагающихся неподалёку домов Фото: Степан КАМЕНЕВ

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