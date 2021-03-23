В Твери разрушается памятник советскому воину на Волынском братском захоронении

По всему периметру от постамента отходят облицовочные плиты. Фото: Виктория ТУШКОВА

Постамент памятника советскому воину на Волынском братском захоронении в Твери начал разрушаться. По всему периметру от постамента отходят облицовочные плиты, местами образуя щели в пару-тройку сантиметров шириной.

Облицовка начала отваливаться со всех сторон постамента, на котором стоит советский воин Фото: Виктория ТУШКОВА

Совсем отвалилась также фасадная плита боковой стелы, на которой выбиты имена захороненных тут красноармейцев.

От боковой стелы вообще отвалилась облицовка. Фото: Виктория ТУШКОВА

В администрации Твери нашей редакции сообщили, что о состоянии мемориала им известно, памятник отреставрируют, как только позволит погода.

- Восстановительные работы на данном мемориале могут быть проведены при наступлении благоприятных погодных условий, в данном случае, на Волынском захоронении они начнутся ближайшее время, - уточнили в пресс-службе администрации. - Представители подрядной организации уже выезжали на место, определён необходимый объём работ, которые можно будет проводить при устойчивой плюсовой температуре.

Работы по благоустройству и приведению в порядок памятных мест и воинских захоронений в Твери проводятся ежегодно, также сообщили в администрации города. Весной администрации районов проводят мониторинг состояния памятных зон, затем начинаются работы по их восстановлению и благоустройству. Традиционно мемориальные зоны Твери приводят в порядок к началу мая.

Напомним, в братской могиле у входа на Волынское кладбище покоятся 1407 красноармейцев, отдавших свои жизни в боях за освобождение Калинина - это солдаты 243-й, 252-й, 256-й стрелковых дивизий, бойцы других частей и подразделений, участвовавшие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

В центре мемориала воздвигнута фигура советского воина, по бокам от которой на двух горизонтальных стелах выбиты установленные имена похороненных здесь бойцов.

Облицовка местами отходит от постамента на несколько сантиметров. Фото: Виктория ТУШКОВА

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