Госавтоинспекторы задержали подростка, который скрылся после ДТП с автобусом в Твери

Подросток бросил машину и убежал, но был задержан Фото: УГИБДД России по Тверской области (скрин видео)

17-летний подросток пытался скрыться после ДТП с пассажирским автобусом в Твери.

Авария произошла 17 марта на улице Паши Савельевой у дома №51 корпус 1. Подросток на автомобиле "ВАЗ" врезался в автобус, который стоял на остановке без пассажиров. После столкновения молодой человек на автомобиле попытался скрыться. Сотрудники ДПС начали преследование.

На одной из улиц парень остановился, бросил машину открытую и с документами и убежал.

- Нарушителя задержал другой экипаж, когда он шел по обочине дороги, - рассказали госавтоинспекторы в программе "Патруль 69".

На нарушителя составлены административные материалы.