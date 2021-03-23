Главный судебный пристав и детский омбудсмен проведут прием граждан в Твери

Главный судебный пристав и детский омбудсмен проведут прием граждан Фото: УФССП России по Тверской области

25 марта руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области Надежда Семёнова совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Тверской области Ларисой Мосолыгиной проведут прием граждан.

Начало в 15:00 по адресу: Тверь, ул.Веселова, д.4.

По вопросам организации и предварительной записи звоните по телефону: 8 (4822) 55 92 46.

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