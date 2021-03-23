Пьяный мужчина обокрал торговую палатку на рынке в Тверской области

Полицейские задержали грабителя по "горячим следам" Фото: архив "КП"

Преступление было совершено на центральном рынке в Конаково Тверской области. Двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения прогуливались вдоль торговых рядов, когда один из них решил совершить кражу. Товарищ 20-летнего подозреваемого отказался принимать участие в "авантюре", а тот схватил из торговой палатки четыре сумки и скрылся.

52-летняя предпринимательница не смогла догнать преступника и сообщила о грабеже проезжающим мимо сотрудникам ГИБДД. Приятель сообщил о примерном месте нахождения злоумышленника.

Грабителя задержали. По ч. 1 стать 161 УК РФ возбуждено уголовное дело. Похищенные сумки вернули владелице.