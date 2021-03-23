Сомнительный знакомый украл телефон у жителя Тверской области

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 39-летний житель Бежецка. Мужчина рассказал, что выпивал в компании малознакомых людей, а когда отвлекся, у него украли телефон стоимостью 10 000 рублей.

Полицейские опросили свидетелей, изъяли следы и улики и нашли подозреваемого. Им оказался 32-летний неработающий местный житель.

Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Телефон в ближайшее время вернут владельцу.

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