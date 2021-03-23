Новые машины "скорой помощи" направлены в 12 городов и районов Тверской области

14 новых автомобилей направлены в 12 городов и районов Верхневолжья Фото: ПТО

23 марта на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского в Твери состоялось торжественное вручение машин скорой медицинской помощи. 14 новых автомобилей направлены в 12 городов и районов Верхневолжья. Ключи главврачам больниц передал губернатор Игорь Руденя.

Новые "скорые" марки "Газель Некст", оснащенные современным оборудованием - электрокардиографами, дефибрилляторами, пульсоксиметрами, экспресс-измерителями концентрации глюкозы, бактерицидными облучателями, портативными ингаляторами и др., направлены в Вышневолоцкий и Кашинский городские округа, Краснохолмский муниципальный округ, Бежецкий, Бологовский, Жарковский, Максатихинский, Старицкий, Торжокский, Калязинский районы.

Еще три санитарные машины марки "Лада Ларгус" выделены Твери, одна – Кимрам.

В общей сложности в ближайшие пять лет в Тверскую область предусмотрена поставка еще 93 машин.

- С 2016 года парк машин скорой помощи обновили более чем на 160 единиц. Будем продолжать обновление технопарка службы, ремонт подстанций, а также модернизацию первичного звена здравоохранения, – сказал Игорь Руденя и поблагодарил за работу врачей, фельдшеров, медсестер, диспетчеров, водителей службы скорой помощи Тверской области.