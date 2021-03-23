Директора УК в Твери оштрафовали за необработанные дороги

Директор УК заплатит штраф на необработанные и снежные дороги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратурой Калининского района в ходе проверки выявлены нарушения содержания общего имущества многоквартирных домов и придомовой территории домов № 7, 13а, 24, 25, 32, расположенных в поселке Эммаусс.

В ходе проверки установлено, что скользкие поверхности не обработаны, вдоль домов на придомовых территориях имеются колеи из снега и льда. Дом обслуживает УК МУП ЖКХ "Эммаусс".

По фактам выявленных нарушений директору управляющей компании внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены. В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. директор предприятия оштрафован на 25 000 рублей.