15 проектов заявлено на голосование по благоустройству в Твери

Улица Трехсвятская может быть благоустроена в 2022 году Фото: Александр ЖМУЛИН

Тверь заявила 15 проектов на рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Работы будут выполнены в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

На голосование представлены: сквер у памятника Салтыкову-Щедрину на Тверской площади, проспект Чайковского (от здания Геофизики до ул. Коминтерна), улица Трехсвятская, берега Тьмаки и Волги в районе Острова Памяти, набережные Степана Разина и Афанасия Никитина (от Нового моста до Речного вокзала), улицы Хромова (в районе застройки МЖК) и Благоева на пересечении с улицей Горького, бульвар Гусева, бульвар Ногина, Бобачесвская роща. Между школами №33 и №39 предложено создать спортивный комплекс с площадкой для воркаута в единой концепции с яблоневым садом.

Также, жители могут выбрать проекты по созданию комфортных зон отдыха в сквере между домами № 8 и № 10 на проспекте Корыткова и на площадке в микрорайоне Мигалово.

- От облика городов и поселков Тверской области зависит привлекательность региона для молодёжи. Это также важный элемент развития экономики и туризма, улучшения демографической ситуации, - считает губернатор Игорь Руденя.

Всего на голосование заявлено 49 проектов от 11 городов Тверской области. Они будут размещены на специальной платформе. Голосование продлится с 26 апреля по 30 мая.