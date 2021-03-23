Пациенту из Ржева потребовалась срочная помощь тверской санавиации

Вертолет санавиации вылетал во Ржев Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

22 марта привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Ржева.

В 17:00 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Ржевского района. После оказания неотложной помощи, медики на вертолете вернулись в Тверь, транспортировка пациента не потребовалась.

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