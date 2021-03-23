В Тверской области житель Старицы торговал спиртом и пойдет на трудовое перевоспитание

В Тверской области житель Старицы отправится на три месяца исправительных работ за продажу спиртосодержащей жидкости. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Старицкий районный вынес приговор жителю Старицы, который постоянно торговал в розницу алкоголем и спиртосодержащей жидкостью, не имея на это лицензии. Ему уже выписывали административный штраф в 30 тысяч рублей. Но правонарушитель вновь принялся за старое.

Злоумышленник продал физическому лицу 0,6 спиртосодержащей жидкость крепостью 39,8%. При этом, ни о каком качестве продукции говорить нельзя.

На суде свою вину обвиняемый полностью признал. Дело рассмотрели в особом порядке.

Из-за того, что мужчина сотрудничал со следствием, и у него на попечении малолетний ребенок, суд приговорил старичанина к трем месяцам исправительных работ и удержание на это время из его зарплаты 10% в казну государства. Жидкость, которой он торговал, уничтожат.