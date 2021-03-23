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Происшествия23 марта 2021 9:42

В Тверской области житель Старицы торговал спиртом и пойдет на трудовое перевоспитание

Кроме того, у мужчины будут удерживать деньги из зарплаты
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверской области житель Старицы отправится на три месяца исправительных работ за продажу спиртосодержащей жидкости.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Старицкий районный вынес приговор жителю Старицы, который постоянно торговал в розницу алкоголем и спиртосодержащей жидкостью, не имея на это лицензии. Ему уже выписывали административный штраф в 30 тысяч рублей. Но правонарушитель вновь принялся за старое.

Злоумышленник продал физическому лицу 0,6 спиртосодержащей жидкость крепостью 39,8%. При этом, ни о каком качестве продукции говорить нельзя.

На суде свою вину обвиняемый полностью признал. Дело рассмотрели в особом порядке.

Из-за того, что мужчина сотрудничал со следствием, и у него на попечении малолетний ребенок, суд приговорил старичанина к трем месяцам исправительных работ и удержание на это время из его зарплаты 10% в казну государства. Жидкость, которой он торговал, уничтожат.

Криминал