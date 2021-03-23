В Тверской области среди 15 тысяч вакансий самые востребованные: рабочие, инженеры, врачи

В Тверской области готовы трудоустроить 14,7 тысяч безработных. Фото: Александр ЖМУЛИН

Всего жителям Тверского региона в центре занятости предлагают 14,7 тысяч вакансий. На производства требуются инженеры-технологи и конструкторы, слесари, сварщики, электрики, токари, механики и др. В здравоохранении – врачи общей практики, средний и младший медперсонал. В образовании – учителя и воспитатели, в сфере транспорта – водители, машинисты.

По сравнению с февралем уровень безработицы в марте упал на 0,7%. 365 человек сейчас на профобучении. С начала 2021 года в области трудоустроили тысячу человек. За 2020-й – почти 21 тысячу человек.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает приоритетным в сфере занятости трудоустройство местных жителей. Он предложил на федеральном уровне предоставлять работодателям субсидии, если они трудоустраивают родителей, воспитывающих троих и более детей.

Глава региона также обратил внимание, что важно трудоустраивать подростков в летние каникулы и компенсировать затраты предприятиям, которые помогают в профориентации старшеклассникам.