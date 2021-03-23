В Тверской области возбудили уголовное дело из-за драки с погибшим рядом с кафе в Бежецке

В Тверской области возбудили уголовное дело из-за драки с погибшим рядом с бежецким кафе, подозреваемый арестован. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи расследуют дело в отношении жителя Бежецка, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью незнакомцу, от чего тот умер. Конфликт произошел вечером 19 марта. 22 марта подозреваемого в драке со смертельным исходом арестовали.

Как сообщает издание «Все для вас Бежецк», в день конфликта в одном из кафе города отмечали грядущий День работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ. В заведении, как сообщает СМИ, гуляли две компании – работники муниципального предприятия и те, кто просто отмечал день рождения.

На улице между представителями двух групп празднующих началась ссора, которая переросла в драку. 41-летний мужчина несколько раз сильно ударил противника по голове и шее. От полученных травм 57-летний мужчина скончался на месте.

Подозреваемого быстро вычислили сотрудники полиции и следственных органов. Помогла в этом и запись с камеры наблюдения на кафе.

Сейчас укрепляют доказательную базу. Расследование продолжается.