В Тверской области выявлено 108 случаев коронавируса за сутки

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба, на 22 марта с начала пандемии выявили 36 465 случаев заражения COVID-19. За сутки заразились 108 человек.

Выздоровели 34 295 человек (+120 за последние сутки).

Изолировано 1458 больных (-13).

Умерли 712 человек (+1 за сутки).

Больше всего заражений коронавирусом на протяжении всей пандемии происходит в Твери. На 22 марта в областном центре выявлено 11 616 заболевших (+27 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2561 (+6);

Вышневолоцкий городской округ – 2030 (+4);

Ржев – 2003 (+7);

Торжок – 1558 (+9);

Калининский район – 1514 (+6);

Кимры – 1469 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 65 732 жителя Тверской области, за последние сутки - 141 человек.

За весь период в регионе проведено 624 286 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 303.