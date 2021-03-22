В бежецком кафе в Тверской области во время застолья убили мужчину

Следователи расследуют уголовное дело после смерти мужчины Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

ЧП произошло в минувшую пятницу, 19 марта, на цлице Большая Штабская в Бежецке. В кафе на указанной улице между двумя мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали по "горячим следам". Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

22 марта по ходатайству следствия и решению суда фигурант заключен под стражу.

Выясняются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.