В Твери задержан мужчина, который из мести сжёг "BMW" своей знакомой и ещё одну машину

Поджигателю грозит судимость по уголовной статье. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери полицейские задержали поджигателя машин. 40-летний тверичанин поджёг "BMW" знакомой ему женщины, как сообщают в полиции, "из личной неприязни".

Пострадало и ещё одно авто: пламя от горящей иномарки перекинулось на стоявший рядом "ВАЗ". потерпевшие оценили общий ущерб в 2100000 рублей.

О горящих автомобилях в Заволжский отдел полиции УМВД по городу Твери сообщили очевидцы. Стражи правопорядка обследовали место преступления, поговорили с владельцами сожжённых машин, свидетелями, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Злоумышленника удалось "вычислить" и задержать. Теперь ему грозит судимость. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" (максимальная санкция - до пяти лет лишения свободы).