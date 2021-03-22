120 тонн зерна из Тверской области оказались заражены вредителем

120 тонн зерна не прошли проверку качества Фото: Евгения ГУСЕВА

При проведении исследований образцов от партий произведенного в Тверской области зерна специалисты Тверской межобластной ветлабораторрии выявили нарушения государственных стандартов.

В 120 тоннах предназначенного на семенные и товарные цели овса по результатам испытаний обнаружен амбарный долгоносик. Также зерно не соответствовало требованиям по показателям "чистота семян" и "всхожесть".

Пробы были отобраны Управлением Россельхознадзора по Тверской области. Полученные лабораторией результаты испытаний направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.