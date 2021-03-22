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Общество22 марта 2021 16:51

В копченой рыбе из Тверской области нашли консервант - бензойную кислоту

Наличие пищевых добавок не было указано в составе
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Копченая рыба оказалась с консервантами

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тверской области специалистами межобластной ветлаборатории в ходе проверки были выявлены незаявленные в составе продукции пищевые добавки.

В частности, в пробах произведенных в Тверской области горбуши холодного копчения и трески горячего копчения зарегистрировано наличие бензойной кислоты. Сведения о наличие консерванта в составе продукта на этикетке не указаны, что является нарушением требований маркировки продуктов.

Результаты экспертизы направлены в надзорное ведомство для приятия мер в отношении производителя.