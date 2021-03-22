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Происшествия22 марта 2021 16:40

В Тверской области браконьер на машине умышленно сбил кабана

Злоумышленника вычислили по оставленным на месте происшествия следам
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Браконьер на машине умышленно сбил кабана Фото: УМВД России по Тверской области

В Старицкий отдел полиции обратился государственный охотничий инспектор и сообщил, что в районе деревни Мартьяново обнаружил фрагменты дикого кабана.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла останки животного, а также следы обуви и протектора автомобиля предполагаемого браконьера.

В ходе розыска под подозрение правоохранителей попал неработающий 28-летний житель Старицкого района. Мужчина рассказал, что ехал по лесу в сторону деревни, заметил кабана и сбил его на автомобиле.

По месту жительства фигуранта изъято мясо животного, шкура, нож, топор и автомобиль "Рено Меган", на котором он совершил наезд на кабана.

Ущерб составил не менее 30 тысяч рублей. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.

Криминал