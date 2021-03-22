В Тверской области продлен набор волонтеров, которые помогут проголосовать за объекты благоустройства

До 31 марта продлена регистрация добровольцев, которые будут оказывать жителям городов Верхневолжья помощь в голосовании. Графика: предоставлена ПТО

До 31 марта продлена регистрация добровольцев, которые будут оказывать жителям городов Верхневолжья помощь в голосовании за объекты благоустройства 2022 года. Всего в регионе к этой работе запланировано привлечь 150 волонтеров.

- Сами люди голосуют за то, какую бы территорию они хотели развивать, в каком стиле и с какой функциональностью. Мы и дальше будем активно участвовать в проектах по развитию малых городов и исторических центров Тверской области, - подчеркнул губернатор Игорь Руденя во время одного из телеэфиров.

На голосование заявлено 49 проектов от 11 городов Тверской области. Все они будут размещены на специальной платформе za.gorodsreda.ru.

Волонтеры будут в общественных местах информировать горожан о проектах, а также помогать зарегистрироваться на платформе и проголосовать. Для этого добровольцев обеспечат планшетами.

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить здесь заявку.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства состоится с 26 апреля по 30 мая.