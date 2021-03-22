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Общество22 марта 2021 15:56

Прямая линия с населением пройдет в УФСИН России по Тверской области

Граждан проинформируют о правах осужденных
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В УФСИН пройдет "прямая линия" с населением

Фото: Татьяна Коркина

24 марта на вопросы и обращения граждан ответят представители Общественного совета при УФСИН России по Тверской области и региональной Общественной наблюдательной комиссии. С 15:00 звонки будут приниматься по телефону: 8 (4822) 33-29-98.

В работе также примут участие врио помощника начальника Управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Татьяна Карпова и сотрудники ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России.

Граждане смогут получить разъяснения и ответы на вопросы, связанные с соблюдением прав осужденных, содержащихся в учреждениях УФСИН России по Тверской области.