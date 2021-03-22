Пассажирский автобус сгорел в Тверской области, никто не пострадал

Автобус полностью уничтожен огнем Фото: vk.com/pvk_69/Владимир Калязинский

ЧП произошло в ночь на 21 марта в Калязинском районе. Сообщение о происшествии поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Москва-Кашин", загорелся во время движения на участке между Нерлью и Скнятино. По словам очевидцев, пожар начался в задней части автобуса.

- Никто из людей не пострадал. Сгорел автобус. Возгорание произошло из-за технической неисправности, - сообщила мать одного из пассажиров автобуса в группе "Подслушано в Калязине" в соцсети.

Точная причина пожара и ущерб устанавливаются.