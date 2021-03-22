В Твери заделывают ямы на Старицком шоссе и центральных улицах

В Твери заделывают ямы на центральных улицах Фото: администрация Твери

В Твери МУП "ЖЭК" продолжает ямочный ремонт городских улиц. За минувшую неделю отремонтировано свыше 500 кв. метров дорожного полотна.

Ремонт производился на Старицком шоссе, улицах Симеоновской, Новоторжской и Спартака, а также на Тверской площади, улицах Дарвина и Желябова.

- В дальнейшем работа по устранению повреждений на дорогах с помощью литого асфальтобетона будет продолжена, - сообщает администрация Твери.

Работы ведутся в любую погоду, преимущественно ночью, чтобы не создавать проблем при проезде ремонтируемых участков.

С установлением тепла ремонт будет продолжен "большими картами" с использованием горячего асфальтобетона.