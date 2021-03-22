Безработный житель Твери выбросил перед полицейскими пакет с наркотиками

Подозреваемого в хранении наркотиков задержала Росгвардия Фото: Олег ЗОЛОТО

Рано утром в Твери на проспекте Калинина сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего мужчину с наркотиками. Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования и обратили внимание на мужчину, который заметно нервничал, при виде патрульных ускорил шаг и попытался скрыться.

При разговоре у мужчины дрожал голос и он что-то прятал в кармане.

- На вопрос, имеются ли у него при себе вещества, запрещенные к гражданскому обороту, пояснил, что нет. После чего, из левого кармана куртки произвел сброс на землю полиэтиленового свертка с порошкообразным веществом белого цвета. На вопрос, что находится в пакете, пояснил, что "не знает, не его", - рассказали в ведомстве.

По результатам экспертизы в свертке оказалось наркотическое вещество синтетического происхождения. Мужчину доставили в полицию и завели уголовное дело.

За незаконное хранение наркотического вещества он может сесть в тюрьму на 10 лет.