Роспотребназор Тверской области предупреждает о приближении сезона активности клещей

Приближается сезон активности клещей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление Роспотребнадзора по Тверской области начало еженедельный мониторинг за активностью клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. На сегодняшний день, по данным ведомства, в больницы с жалобами на укусы насекомых никто не обращался.

За прошлый год от укусов клещей пострадали более 4000 человек, 39% из них - дети. Экстренную серопрофилактику против клещевого энцефалита получили 1310 человек. Энцефалитом заразился один житель Вышневолоцкого городского округа. Смертельных случаев нет. Также зарегистрировано 30 случаев заболевания клещевым боррелиозом, среди заразившихся трое детей.

Жителям напоминают, что исследования клещей на их зараженность возбудителями клещевых инфекций проводятся в микробиологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области и других лабораториях области.

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в медицинских организациях по месту жительства после консультации врача.