В математической лиге Европы школьники из Твери заняли первое место

Школьники из Твери заняли первое место в старшей первой лиге математического турнира Европы Фото: архив "КП"

В старшей первой лиге математического турнира Европы, который проходил в Верхневолжье, школьники из Твери заняли первое место. Всего в турнире приняли участие 30 команд. Турнир проводился в двух возрастных категориях (с 5 по 6 класс и с 7 по 8 класс) и в двух лигах (гранд и первая).

Команда тверской средней школы №17 обыграла школьников из Тюмени. Победу тверскому региону принесли восьмиклассники Егор Вечканов (капитан команды), Дмитрий Зломанов, Ярослав Тришин, Адриан Радюк и Ольга Лабынина.

- Поддержка талантливых детей, развитие их способностей - важное условие для того, чтобы молодое поколение оставалось жить и работать в своём регионе, - считает губернатор Тверской области Игорь Руденя. - Задача взрослых – сделать все возможное для того, чтобы каждый ребёнок имел возможности для реализации своих талантов и способностей.