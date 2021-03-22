В Твери вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Мария Рослова

Игорь Руденя поздравил Марию Ильиничну с днем рождения по телефону. Фото: ПТО/коллаж

22 марта 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Марии Ильиничне Рословой. Ее поздравил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона позвонил Марии Ильиничне.

- Хочу выразить Вам слова искренней благодарности за Ваш труд, пример, который Вы подаете нашей молодежи, всем жителям региона. Вы отдали более 35 лет медицине Тверской области. Спасали раненых в годы Великой Отечественной войны. Ваши энергия, ответственность и профессионализм, которые Вы демонстрировали в своей работе, будут являться примером для многих и многих поколений медицинских работников. Держим равнение на Вас, - сказал по телефону Игорь Руденя.

Мария Рослова родилась в Рамешковском районе. Всю войну она проработала медсестрой в отделениях Калининской областной больницы, помогая раненым солдатам, а также и мирному населению.

Имеет госнаграды, в том числе «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 годов».

После войны Мария Ильинична отучилась в Калининском медучилище и продолжила работать медсестрой в областной клинической больнице.

У нее двое детей, трое внуков, трое правнуков и один праправнук.