В Тверской области от коронавируса привились 65 732 человека

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 65 72 человека – это 98,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. 21 марта вакцинировался 141 человек. В федеральный регистр внесена информация о 60 413 вакцинированных гражданах.

С начала кампании прививку сделали 34184 человека старше 60 лет – 55 % от общего числа вакцинированных.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

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