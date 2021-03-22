280 домов в центре Твери отремонтируют по решению суда

Дома в центре Твери отремонтируют по решению суда Фото: Степан КАМЕНЕВ

В прокуратуру Центрального района Твери обратились жители многоквартирных домов, которые в установленные сроки не дождались капремонта.

В ходе проверки прокуратурой установлено, что при реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества на 2017-2019 годы, в указанных многоквартирных жилых домах Фондом капитального ремонта Тверской области предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту общедомового имущества. Однако, работы до сих пор не выполнены, меры к организации ремонта не принимались.

Прокурор обратился с иском в суд о признании незаконным бездействия Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области и обязании в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести капремонт более 280 многоквартирных домов.

18 марта 2021 года Центральный районный суд Твери вынес решение. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.