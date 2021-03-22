В Твери родителям школьников предлагают сдать ЕГЭ по русскому языку

Родители смогут изнутри познакомиться с процессом сдачи ЕГЭ. Фото: Виктория ТУШКОВА

25 марта по всей России пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В Твери мамы и папы старшеклассников могут поучаствовать в ней в Тверском педагогическом колледже.

Родителям предложат написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку. Также им покажут, как проходит регистрация и организуется рассадка участников в аудиториях, какие антикоронавирусные меры будут применены на сдаче экзамена.

Как сообщает областное правительство, после пробного ЕГЭ состоится круглый стол с участием руководства министерства образования региона.

Поучаствовать в акции в Твери родителям школьников, которые готовятся к ЕГЭ, можно в 14:00 по адресу: Тверь, Октябрьский проспект, 71А. При себе необходимо иметь паспорт и ручку с черными чернилами.