В Тверской области шеф-повара Ивлева попросили показать в Калязине кузькину мать

В Тверской области в Калязине шеф-повар Константин Ивлев спасал очередной ресторан. Фото: Фото: принтскрин программы «На ножах».

В эфир вышла передача шеф-повара, ресторатора и шоумена Константин Ивлева, который побывал в заведении общепита в Калязине. Из окна ресторана, который приехала спасать команда проекта, видно знаменитую колокольню Никольского собора, стоящую на острове на Углическом водохранилище.

Хозяйка гостиничного комплекса, куда входит и ресторан – бывшая военнослужащая. Однако дисциплины в коллективе нет, накопились внутренние противоречия, которые сказываются на работе заведения. В том числе, на подаче и качестве блюд.

Приезжий эксперт раскритиковал работу поваров заведения. При полностью заполненном зале в ресторане начались возвраты блюд, процесс не был выстроен.

Блюда в калязинском ресторане после проделанной работы стали вкуснее. Фото: принтскрин программы «На ножах».

После преображения ресторан получил название «Русалка». В интерьере акцентными стали элементы бирюзового цвета. Меню разделилось на две части: «Вода» и «Земля». Появилось много блюд из рыбы и даже фартуки с вышитыми хвостами, а землю символизировало мясо.

Но чуда не случилось, и всех поваров пришлось выгнать. Теперь есть готовый ресторан, осталось найти работников на кухню.

Напомним, съемки в Кашине, а также Калязине, проходили в конце января 2021 года. Для съемок приглашали массовку из местных жителей. Выпуск про Калязин появился на сайте телеканала 17 марта.