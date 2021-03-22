Древнее распятие с частицей Животворящего Креста прибудет в Тверь 4 апреля

Поклониться святыне верующие смогут в Воскресенском кафедральном соборе Фото: tvereparhia.ru

В Крестопоклонную неделю у жителей Твери и Тверской области будет возможность поклониться частице Животворящего Креста. Этот тот самый крест, на котором был распят Иисус Христос. Частицу Древа нашла в 326 году святая императрица Елена. Вместе с великой святыней сохранились документы. О прибытии святыни сообщает Тверская епархия.

Древнее распятие с частицей Животворящего Креста прибудет в Воскресенский кафедральный собор Твери накануне Недели Крестопоклонной в субботу, 4 апреля, в 17:00.

Святыня пробудет в соборе до 9 апреля. Для верующих она будет доступна в любой день.