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Происшествия22 марта 2021 9:40

Для личного употребления житель Тверской области приобрел 30 грамм наркотика

Со свертком его задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого в хранении наркотика задержала полиция Фото: архив "КП"

В Торжке Тверской области в рамках антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!" полицейскими был задержан 47-летний местный житель. У задержанного изъяли сверток с наркотическим веществом растительного происхождения массой 30 грамм.

Мужчина рассказал, что приобрел наркотик для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 228 УК РФ. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы со штрафом.

Полицейскими проводится ряд оперативных мероприятий, устанавливается, где приобретен наркотик и для каких целей он предназначался. Ведется следствие.

Криминал