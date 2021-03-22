Для личного употребления житель Тверской области приобрел 30 грамм наркотика

Подозреваемого в хранении наркотика задержала полиция Фото: архив "КП"

В Торжке Тверской области в рамках антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!" полицейскими был задержан 47-летний местный житель. У задержанного изъяли сверток с наркотическим веществом растительного происхождения массой 30 грамм.

Мужчина рассказал, что приобрел наркотик для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 228 УК РФ. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы со штрафом.

Полицейскими проводится ряд оперативных мероприятий, устанавливается, где приобретен наркотик и для каких целей он предназначался. Ведется следствие.