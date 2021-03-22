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Происшествия22 марта 2021 9:25

Водительница перевернулась на машине и сама обратилась в больницу в Тверской области

ДТП произошло в Торжокском районе
Степан КАМЕНЕВ
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В Торжокском районе Тверской области женщина перевернулась на машине, потеряв управление.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

На 10 километре дороги «Торжок – Луковниково – Дарьино» женщина за рулем ВАЗ-2115 не справилась с управлением и опрокинулась на обочину. Вела машину она трезвой. В клинику обратилась сама.

О состоянии дороги не уточняется.

Аварию оформили как «мелочевку». Позже пострадавшая поехала в клинику, где у нее диагностировали сотрясение и ушибы. Под вопросом остается наличие черепно-мозговой травмы.

Пострадавшая сама обратилась в больницу. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

ДТП