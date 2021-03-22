В Твери курсанты-летчики будут летать три месяца

В Твери началась практика курсантов-летчиков из Краснодара. Фото: сайт Министерства обороны РФ.

В Твери приступают к стажировке в части военно-транспортной авиации курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова. Летать будут на Ил-76МД и Ан-26 под руководством опытных инструкторов.

Во время учений на лекциях курсантам расскажут про самолеты. После этого они сдадут зачет и получат допуск к полетам в качестве помощников командиров кораблей.

Стажировка будет идти в течение трех месяцев. Каждый из курсантов «налетает» 30 часов.

Такие же учения с участием краснодарских курсантов идут в Рязанской и Архангельской областях.