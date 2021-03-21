В Тверской области в вылетевшей на встречку Honda пострадали подросток и двое взрослых

В Калининском районе Тверской области лоб в лоб столкнулись две легковушки, пострадали подросток и двое взрослых. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

В Тверской области на 16 километре дороге «Тверь – Ржев» лоб в лоб столкнулись Honda и Skoda. Пострадали трое человек в Honda. Их жизни ничто не угрожает.

Среди пострадавших – 13-летний мальчик и двое взрослых. Водители в машинах были трезвыми.

ДТП произошло из-за того, что водитель Honda, двигаясь в сторону Твери, при затяжном повороте направо не справился с управлением, выехал на встречку и совершил столкновение с Skoda.