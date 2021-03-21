Домашние матчи ФК «Тверь» смогут посетить втрое больше зрителей

В Твери матчи ФК «Тверь» с апреля смогут посещать втрое больше зрителей. Фото: сайт ФК «Тверь».

Во второй части сезона матчи ФК «Тверь» на стадионе «Юность» в областном центре смогут посмотреть второе больше зрителей. На 600 мест будут продавать 450 билетов. Решение о смягчении коронавирусных ограничений принял губернатор Тверской области Игорь Руденя.

– Благодарим губернатора за это решение, – отреагировали на новость в руководстве ФК «Тверь».

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление об отмене с 19 марта отдельных ограничений, который вводили из-за распространения коронавируса. Это коснулось, среди прочего, регламента проведения массовых мероприятий.

Если раньше действовало ограничение по заполняемости стадионов и залов на 50%, то теперь – на 75%.

Продажа билетов на матчи во второй части футбольного сезона будет онлайн, как и в первой. Планируются также розыгрыши пригласительных на матчи с ФК «Тверь» через СМИ и в соцсетях. Об этом сообщили в официальном сообществе клуба в соцсетях.

Напомним, ближайшая домашняя игра тверских футболистов состоится 6 апреля. На стадион «Юность» приедет московский ФК «Родина».