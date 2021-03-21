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Происшествия21 марта 2021 12:11

В Тверской области за краденый велосипед мужик может сесть на шесть лет

Имущество он взял с дачи москвички
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверской области мужчину могут осудить на шесть лет за украденный велосипед.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области к сотрудникам полиции обратилась пенсионерка из Москвы, чью дачу в Лихославльском районе обокрали воры. Полиция задержала злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что 38-летний ранее судимый житель Спировского района выбил оконную раму, залез в дачный дом и взял то, что плохо лежит – велосипед и другие ценные вещи. Ущерб – 10 тысяч рублей.

В участке полиции правонарушитель во всем сознался. Велосипед он успел продать, а другим имуществом распорядился на свое усмотрение.

Теперь по статье «Кража» жителю Тверской области грозит до шести лет тюрьмы.

Криминал