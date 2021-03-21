В Тверской области за краденый велосипед мужик может сесть на шесть лет

В Тверской области мужчину могут осудить на шесть лет за украденный велосипед.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Тверской области к сотрудникам полиции обратилась пенсионерка из Москвы, чью дачу в Лихославльском районе обокрали воры. Полиция задержала злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.
Выяснилось, что 38-летний ранее судимый житель Спировского района выбил оконную раму, залез в дачный дом и взял то, что плохо лежит – велосипед и другие ценные вещи. Ущерб – 10 тысяч рублей.
В участке полиции правонарушитель во всем сознался. Велосипед он успел продать, а другим имуществом распорядился на свое усмотрение.
Теперь по статье «Кража» жителю Тверской области грозит до шести лет тюрьмы.