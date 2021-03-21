В Тверской области 110 человек за сутки заразились коронавирусом

В Тверской области за сутки 110 человек подхватили ковид. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области, по данным оперштаба, на 21 марта с начала пандемии выявили 36 357 случаев заражения COVID-19. За сутки заразились 110 человек.

Выздоровели 34 175 человек (+122 за последние сутки).

Изолировано 1471 больных (-16).

Умерли 711 человек (+4 за сутки).

Больше всего заражений коронавирусом на протяжении всей пандемии происходит в Твери. На 21 марта в областном центре выявлено 11 589 заболевших (+55 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2555 (+10);

Вышневолоцкий городской округ – 2026 (+14);

Ржев – 1996 (+10);

Торжок – 1549 (+1);

Калининский район – 1508 (+4);

Кимры – 1468 (+5).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 65 591 человек – это 98,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 20 марта, прививку сделали 344 человека. В федеральный регистр внесена информация о 69 113 вакцинированных.

Напомним, в регионе развернуто 38 прививочных пунктов. Также работают выездные бригады.