В Твери приюту для бездомных помогли приобрести бытовую технику

В Твери гостинице для бездомных купили стиральную машину и холодильник. Фото: Дмитрий КОТОВ

В Твери завершилась благотворительная акция «Белый цветок», которую организовал отдел по делам молодежи Тверской епархии. Гостинице для бездомных имени святого Иоанна Кронштадтского собрали почти 206 тысяч рублей.

На деньги приобрели новую стиральная машина и холодильник. Оставшиеся денежные средства администрация предполагает направить на совершенствование системы противопожарной безопасности.

В гостиницу принимают всех, кто находится в трудной жизненной ситуации и не имеет дома. Пускают не всех, т.е. на ночлег не пускают людей в состоянии опьянения или под наркотиками.

Гостиница находится в Твери, на проспекте Николая Корыткова, в доме №15 (бывший вытрезвитель).