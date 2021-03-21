В честь вручения первой Всероссийской премии имени Андрея Дементьева в Твери выступил Марк Тишман

В Твери вручили первую премию имени Андрея Дементьева. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Показ постановки состоялся 20 марта в Тверской филармонии. Певец, поэт, композитор, режиссер и телеведущий Марк Тишман играет моноспектакль в театре «У Никитских ворот». В Твери сценическое произведение представили впервые.

В спектакле рассказано о судьбах разных людей, известных и нет. Марк Тишман дополняет монологи песнями, чтением стихов. Действие на сцене сопровождают видеопроекции на экране.

– Я очень рад привезти свой спектакль в Тверь. В город, с которым меня породнил легендарный поэт Андрей Дементьев. В этом спектакле я говорю от лица других людей, которые на меня повлияли… – поделился Марк Тишман.

В Твери с моноспектаклем выступил Марк Тишман. Фото: принтскрин видео Марк Тишман – «Лица» [ПРЕМЬЕРА 2019].

Напомним, 20 марта вручили первую Премию имени Андрея Дементьева, которая учредили Правительство Тверской области и Дом поэзии. Лучшим стал поэт Липецка Александр Лошкарев. Один из спецпризов вручили тверской поэтессе Юлии Агейкиной.

Кстати, поздравляем всех со Всемирным днем поэзии! Его отмечают 21 марта по резолюции ЮНЕСКО, принятой в 1999 году.