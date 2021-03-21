В Твери военнослужащий сломал полицейскому руку и получил условный срок

В Твери военнослужащий сломал полицейскому кисть и получил условный срок. Фото: Мария ЛЕНЦ

Тверскому военному вынесли приговор 18 марта. Его признал виновным в опасном для здоровья насилии в отношении представителя власти, который был при исполнении обязанностей. Инцидент произошел в ноябре 2020 года.

Тогда двое военнослужащих Тверского гарнизона распивали у одного из них на квартире спиртное вместе со своими женами. Вспыхнул конфликт, вызвали полицию. Один из военных вел себя в отношении стражей порядка агрессивно и попытался ударить одного из них кулаком в лицо. Но тот подставил под удар руку.

В результате у пострадавшего диагностировали перелом кисти со смещением. Это расценивается как вред здоровью средней тяжести.

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся, принес извинения сотруднику МВД и выплатил ему 10 тысяч рублей.

Суд учел, что у правонарушителя на иждивении малолетний ребенок, и назначил ему наказание – два года лишения свободы, 1,5 года из которых – условный срок. Приговор пока не вступил в силу.