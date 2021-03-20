Бросили дымовую шашку: Из-за задымления из здания в центре Твери эвакуировали людей

На кадрах видео мужчина бросает какое-то устройство и помещение окутывает густой дым. Фото: кадр с видео телеграмм канала «Первый тверской»

Днём 20 марта из офисного здания на бульваре Радищева, что неподалёку от памятника Кругу, пришлось срочно эвакуировать людей. Информацию подтвердили в УМВД по Тверской области.

Густой дым распространился из подвального помещения. На место происшествия выезжали спецслужбы: спасатели, полиция и пожарные. К счастью, никто не пострадал. Вскоре все эвакуированные работники вернулись на свои рабочие места.

Что послужило причиной задымления - спецслужбы пока не комментируют.

Зато запись с камеры видеонаблюдения, расположенной в подвальном помещении этого дома, опубликована в телеграмм канале «Первый тверской». На ней видно, как мужчина в защитной маске бросает какое-то устройство. После чего помещение следует вспышка, напоминающая мини-взрыв и помещение заполняет густой дым.

Подробности инцидента уточняются.

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