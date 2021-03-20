В Твери 47-летний мужчина замёрз насмерть

Пропавший мужчина найден погибшим. Графика: ВПСО «Сова»

В Твери недалеко от развязки у Мигаловского моста через Волгу обнаружено тело 47-летнего Александра Чуракова. Эту информацию 20 марта сообщил волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова». Факт подтвердили в УМВД по Тверской области.

Точную причину смерти еще предстоит установить специалистам, по предварительной информации, мужчина умер от переохлаждения.

Напомним, мужчину искали в Тверской области с 27 января. Ночью он ушел из СНТ «Рябинка» Калининского района в сторону Твери и не вернулся.