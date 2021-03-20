В Тверской области объявлено штормовое предупреждение

Усиление ветра прогнозируется в воскресенье в Тверской области. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В воскресенье, 21 марта, на территории Тверской области ожидается усиление юго-западного ветра отдельными порывами до 15 м/с. В этой связи МЧС обьявило штормовое предупреждение.

Возможен снег с дождём. Температура воздуха будет колебаться от +1 градуса днем, до ночью до -1 градуса.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101Ю 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

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