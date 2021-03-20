В Тверской области 112 человек за сутки заразились коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

В Тверской области, по данным оперштаба на 20 марта, с начала пандемии выявили 36247 случаев заражения COVID-19. За сутки заразились 112 человек.

Выздоровели 34053 человека (+ 120 за последние сутки).

Изолировано 1487 больных (-12).

Умерли 707 человек (+4 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11559 заболевших (+24 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2545 (+5);

Вышневолоцкий городской округ – 2012 (+7);

Ржев – 1986 (+6);

Торжок – 1548 (+2);

Калининский район – 1504 (+4);

Кимры – 1463 (0).

В Тверской области 20 марта прививку от коронавируса сделали 65 247 человек – это 97,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. Такие данные приводит региональный оперштаб. За вчерашний день вакцинировался 1071 человек. В федеральный регистр внесена информация о 59 946 вакцинированных гражданах.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.