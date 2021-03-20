В Тверской области от коронавируса привились более 65 000 человек

Вакцинация от коронавируса в Тверской области продолжается.

В Тверской области 20 марта прививку от коронавируса сделали 65 247 человек – это 97,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. Такие данные приводит региональный оперштаб. За вчерашний день вакцинировался 1071 человек. В федеральный регистр внесена информация о 59 946 вакцинированных гражданах.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о ней желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

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