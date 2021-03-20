Вертолёт санавиации доставил тяжелобольного пациента из Осташкова в Тверь

Помощь санавиации понадобилась для транспортировки пациента. Фото: ГУ МЧС РФ по Таерской области

Срочная помощь санавиации понадобилась вечером 19 марта для транспортировки пациента из Осташковской ЦРБ в Тверь. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Тверской области.

19 марта в 21:15 вертолёт Ка-32 с бригадой врачей вылетал для неотложной помощи и транспортировки тяжелобольного пациента. В 00:52 пациент был доставлен в областную клиническую больницу города Твери.

Напомним, развитие санавиации в регионе - в приоритете у региональных властей.

- Развитие санавиации позволяет повысить оперативность оказания медицинской помощи в Тверской области, а ключевой задачей для региона является обеспечение бесперебойной работы службы, - заявил недавно губернатор Игорь Руденя.

В 2021 году на финансирование Национальной службы санитарной авиации из областного бюджета направят дополнительно 50,5 млн рублей, в 2022 году – 52,7 млн рублей, в 2023 году – 62,5 млн рублей.