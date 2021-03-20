В Тверской области выбрали лучшего дворника

Определены победители профпремий в сфере ЖКХ региона. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В преддверии Дня работников торговли и ЖКХ в правительстве Тверской области утвердили список получателей премии губернатора в сфере ЖКХ и газового хозяйства. Всем победителям будет предоставлена единоразовая премия.

В пресс-службе регионального правительства пояснили, что соискателей на получение премии выдвигали организации, а решение о выплате денежного вознаграждения принимала комиссия по итогам конкурсного отбора.

Конкурсанты оценивались по нескольким критериям. Основные - участие во внедрении новых технологий, общий стаж работы в отрасли и другие показатели.

В номинации «Лучший работник теплоэнергетического комплекса Тверской области» премия присвоена руководителю участка тепловых сетей ООО «Тверская генерация» Дмитрию Скворцову.

Лучший работник водоснабжения и водоотведения Тверской области — слесарь аварийно-восстановительных работ «Тверь Водоканал» Сергей Ахматов.

Лучший работник электроэнергетического комплекса региона - начальник производственно-технического отдела МУП «Тверьгорэлектро» Александр Виноградов.

Лучший работник в сфере управления жилищным фондом - мастер из Пеновского муниципального округа Владимир Любомиров.

Лучший работник в сфере обслуживания жилищного фонда — мастер из Рамешковского района Валерий Корешков.

Лучший работник газового хозяйства Тверской области - мастер по обслуживанию котельных промпредприятий комплексной эксплуатационной службы филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» Сергей Гуттин.

Лучший работник в сфере благоустройства, озеленения и санитарной очистки населенных пунктов - старший дворник МБУ «Благоустройство» Наталья Котолосова.