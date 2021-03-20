В честь Дня поэзии в Твери вручат первую Всероссийскую премию имени Андрея Дементьева

В Твери состоится вручение первой Всероссийской премии имени Андрея Дементьева.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Сегодня, 20 марта, накануне празднования Всемирного дня поэзии в Твери будут озвучены победители Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зелёный листок". Кроме того, состоится вручение первой Всероссийской премии имени Андрея Дементьева.
В 15.00 в библиотеке Горького с читателями встретится драматург и общественный деятель Юрий Поляков.
Вручение первой Всероссийской премии имени Андрея Дементьева состоится в 18.00 в Тверской академической филармонии.
Организаторы конкурса поясняют, что участниками стали представители Алтайского края, Удмуртии, Башкирии, Санкт-Петербурга, Москвы, Амурской, Ярославской, Воронежской, Орловской, Смоленской и других областей.
Награждение победителей пройдёт в двух номинациях, также будут специальные призы.